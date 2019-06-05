儘管今天法國網球公開賽天氣不美麗，台灣選手還是傳回美麗的成績！混雙組合台灣女將詹詠然、克羅埃西亞多迪格（Ivan Dodig），八強戰以6：4、6：3淘汰地主組合赫絲（Amandine Hesse）/邦齊（Benjamin Bonzi），收下四強門票。

詹詠然這場比賽因為下大雨延誤，比賽場地也更換，不過她和搭檔開賽第1局破了對手發球局，先把氣勢拉過來，雖然之後第4局台克聯軍遭破發，第9局再回破一次，第10局更是化解兩個破發點危機，先搶下一盤。

次盤前6局雙方互保發球局，隨後第7、9兩局詹詠然/多迪格兩度破了對手發球局，靠著第二盤中後段連拿4局而讓比賽兩盤順利結束，詹詠然和搭檔也收下8連勝。

詹詠然/多迪格為非種子組合，將和第1種子美國梅里夏爾（Nicole Melichar）/索阿雷斯（Bruno Soares）爭搶決賽資格。

青少年組賽事，台英混血好手葛藍喬安娜（Joanna Garland），在青少女單打第二輪1：6、7：6（9：7）、6：2力克從會外賽打進來的俄羅斯選手施耐德（Diana Shnaider），挺進到第三輪，下一場要挑戰第5種子、中國大陸選手鄭欽文。

(中時電子報)