加拿大航空2017年6月9日復飛台北-溫哥華航線，兩年來業績表現優異，載客率在同業中居冠，總公司已經決定設立台灣分公司。加航運操作相當靈活，除了提供最多的免費託運行李，推出競標升等辦法，近日在台推出全新票種產品Fare Family，讓旅客更能依照不同旅遊計畫與預算，自我選購符合需求的票價產品。

加航去年台北-溫哥華航線平均載客率高達87.14％；公司積極推介的黃刀鎮極光之旅，讓台灣飛黃刀鎮機票年增182.60％；另台灣旅客喜歡採購加拿大的西洋蔘、楓糖、冰酒與名牌服飾等，加航提供經濟艙旅客免費託運兩件行李，每件最高23公斤，合計高達46公斤。

加航台灣區總經理陳美至指出，設分公司是企業性的策略。2019年是加拿大航空開航台北溫哥華航線進入第三個年頭，藉由分公司的成立，希望提供台灣旅客更在地的服務，以及展現深耕台灣市場的決心。

近日新推出的Fare Family，旅客無論是選擇含有餐飲及個人觸控影音系統的國際經濟艙票價；或是選擇舒適寬敞並具有特選餐點的豪華經濟艙；或是選擇尊享商務艙的頂級奢華體驗，旅客都能夠依照需求，輕鬆選擇不同的票種，打造自我的旅行經驗。

想快速累積里程或希望更多彈性，旅客可購買經濟艙Flex或Latitude票種。全價豪經艙及全價商務艙票種，可隨時更改出發日期或是當天機場更改或航班後補等多項便利，且無需支付手續費，最受台灣前往北美出差商務人士的喜愛。

陳美至表示：「加拿大航空推出全新票種產品Fare Family，讓每一個人都能輕鬆搭乘北美最佳航空公司，舒適飛往加拿大與美國。選購前可以比較多種票價選擇以及不同的票規，選出一個最適合自己旅遊計劃的票價種類，讓旅遊更加愜意。」

她也補充，全新基本經濟艙票種與票價規則目前僅適用於2019年11月1日之後台灣出發的特定航班，且全艙等與票種均能累積加拿大航空 Aeroplan 會員哩程，距離下一張免費獎勵機票更加快速。全新票種產品 Fare Family 相關詳細資訊，可至加拿大航空官網或 http：／／go.aircanada.tw／FareFamily查詢。

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