今天（５日）太平洋高壓勢力增強，各地大多為多雲到晴的穩定天氣，只有花、東地區有零星短暫陣雨，其他地區午後則有局部短暫雷陣雨；氣溫方面，各地高溫普遍在３２至３４度間，戶外活動應做好防曬措施並多補充水分。

週四、週五（６日、７日）太平洋高壓勢力壟罩臺灣地區，白天各地高溫約３１至３５度，請注意防曬並多補充水分；午後有局部短暫雷陣雨，尤其山區雨勢會較明顯，到山區活動的朋友請注意。週六至下週二（８日至１１日）鋒面位於臺灣北部海面，臺灣地區大氣環境再度變得較不穩定。

今天偏南風，清晨西半部風速偏弱，污染物易累積，白天風速增強，空氣品質可望轉好。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及澎湖多為「良好」等級，局部地區擴散條件稍差，可能達「普通」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級；北部為「橘色提醒」等級。

今天金門及馬祖易有局部霧或低雲而影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

(中時電子報)