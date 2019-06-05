◎中國時報

蔡英文總統與前行政院長賴清德，4日都在高雄廟宇參拜，兩人雖跑不同間廟，拚場較勁意味十足。蔡針對賴所說「唯有他才能守住台灣、贏過韓國瑜」說法，直接酸嗆賴是政治性語言，應回歸國政說明；賴則意有所指說，「身為台灣隊投手，一定把球好好投出去，將對手三振出局」，贏得台灣最後勝利。

「我是陳銀雪，我是漸凍人，不能動、不能說、不能叫也不能跳，我靠左手、左腳大拇指打電腦跟外界溝通，一隻蚊子或螞蟻就可以嚇死我」，漸凍症協會常務理事陳銀雪昨日現身中研院記者會，透過親友念稿，幫她傳達患病心情，而中研院研究團隊近期找到一組生物標記，未來可望作為治療的標靶藥物。

國民黨總統初選，鴻海董事長郭台銘自4月17日投入，積極營造聲量，開拓支持者，已令黨內有分裂危機。誰是郭的幕後操盤者，其目的為何？據《鏡周刊》報導，郭台銘延攬多位馬政府官員組成「抗韓陣線」，前總統馬英九即為幕後影武者。知情人士透露，馬郭時常「熱線」，馬幾乎是「兩三日一call」，殷殷關切郭台銘的選舉進度。

◎旺報

7月1日起，上海將步入垃圾分類強制時代，現在各小區街道辦事處都將這事當「頭等大事」來辦，小區布告欄全張貼垃圾分類指導，花圃裡還插上宣傳裝置，部分小區已執行「定時定點」收集垃圾，怕有人亂丟，還將小區裡的垃圾桶全撤了。大部分小區都試行垃圾分類，設有分類箱房，但未必24小時開放，於是「996上班族如何扔垃圾？」話題成了近日上海熱議焦點，有些小區甚至引入了智慧式垃圾桶，到目前為止效果不彰，變成了擺設。

自4月1日起，上海市已針對民營飯店等開始強制試行垃圾分類，台商經營的飯店也被納入。據了解，試行期間若垃圾分類未落實，仍會被罰款人民幣5萬到50萬元，包括台商在內的業者現在都「皮繃緊」，緊盯房務及餐廚人員要徹底做好垃圾分類。此外，上海旅館7月1日起也不能主動提供一次性日用品；餐館、外賣都不能主動提供一次性（免洗）餐具，對上海人的日常及到上海遊玩的遊客而言，影響還是蠻大的。

7月1日起，《上海市生活垃圾管理條例》將正式實施，逐步推行垃圾分類定時、定點投放，個人混合投放垃圾最高可罰200元（人民幣，下同），單位混裝混運最高罰5萬元。實施垃圾分類並非只在上海一地，5月以來包括福建福州、遼寧大連及北京市，均陸續推動垃圾分類的相關措施。

◎工商時報

受中美貿易戰干擾，外資5月以來瘋狂大逃殺，賣超台股1,465.04億元，今年來買超台股僅剩百億規模，同時間，外資持有台灣50ETF現貨也在5月20日歸零，並連12個交易日顯示為零，遲遲未能轉買。市場分析，外資在ETF市場有套利等多種交易策略，由整體操作來看，外資對台股保守以對，短期回流機率有限。

中美對立局勢升級。繼中國大陸教育部3日公布留學預警之後，大陸文化和旅遊部4日罕見地發布安全警示，提醒大陸公民在近期謹慎前往美國旅遊。中國外交部對此表示，美國加強審查赴美中國公民的措施是「騷擾」，提醒中方人員要提高安全意識。

聖路易聯邦準備銀行總裁布拉德（James Bullard）周一表示，鑒於貿易戰對美國經濟威脅日深，聯準會（Fed）可能很快就需要降息，為Fed改變貨幣政策方向開出第一槍。根據CME聯邦利率期貨的交易顯示，市場人士甚至預期7月降息的機率高達60％。

(中時電子報)