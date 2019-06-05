前總統馬英九5日清晨準備搭機前往新加坡，應邀出席第34屆新加坡書展，媒體記者提問對於國民黨內有意角逐總統選舉的人才濟濟有何看法，馬英九表示：「我們密切在觀察中」。
第34屆新加坡書展5月31日到6月9日在新加坡首都（Capitol Singapore）舉行，文化部今年再度籌組台灣主題館參展，展出圖書1500多種共逾1萬5000冊書籍，有百餘家台灣出版社參與展出，馬英九此行也是應邀到新加坡出席書展活動，並舉行個人簽書會。
馬英九5日清晨6時45分抵達桃園機場，有別於平日的西裝正式打扮，他穿著一身輕便的服裝，沿途頻頻向民眾揮手，展現親和力。
他在桃園機場受訪時僅簡單表示，此行主要是應邀出新加坡書展，並會在現場舉行簽書會。
媒體記者提問有關國民黨內有意角逐總統選舉的人才濟濟，他的最新看法時，馬英九微笑回答：「我們密切在觀察中」。
(中時 )
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