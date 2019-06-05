有「太后專業戶」之稱的資深藝人陳莎莉，將演藝重心移往大陸19年的她，賺進約新台幣1.4億，不過礙於當地法規限制，無法一次匯出這麼高金額，為此她依循地下管道匯回台灣，豈知竟遭對方全數侵吞。

根據《鏡週刊》報導，陳莎莉在大陸拍戲19年，總共賺進約新台幣1億4千萬，之前礙於外匯管制，每次返台都會帶一些人民幣回來，不過年老想退休的她，打算將這筆錢匯回台灣當作養老金，本以為經朋友介紹可以信任對方經手這麼大筆錢，並依地下管道匯回台灣，未料所託非人大筆資金全數被坑走，1億4,000萬元一夕間化為烏有。

根據調查，在大陸的外國人，每年只能匯出5萬美元，約新台幣155萬元，超出部分須向大陸稅捐單位提出完稅證明或薪資所得證明，但相關證明文件申請不易，手續又繁瑣，一般人未必能以合法方式將錢匯出，便會透過黑市私人管道匯大筆錢回台，因為沒有合法保障，因此絕對有一定風險存在。

(中時電子報)