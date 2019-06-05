日本最大平價連鎖牛排〈Ikinari Steak〉來台展店，標榜所有牛排都是採用美國CAB認證安格斯牛，並用直火炙烤。（圖／姚舜）

日本最大平價連鎖牛排〈Ikinari Steak〉來台展店，標榜所用美牛都是美國CAB認證安格斯牛，並用直火炙烤。（圖／姚舜）

日本最大平價連鎖牛排〈Ikinari Steak〉位在南港City Link的首家門市，將於6／6日起試營運，標榜所有牛排可依客人指定部位、厚薄與重量，由主廚工手現切。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉的所有牛排都是先以鹽巴和胡椒基礎調味後，再刷上一層油就上明火炙烤。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉餐廳採開放式廚房設計，客人可以隔著玻璃窗看到廚師現烤牛排「火光四射」的過程。（圖／姚舜 ）

〈Ikinari Steak〉的〈紐約客牛排〉，200公克只要430元且午餐並附沙拉、湯和白飯。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉菜單上的〈我的肋眼牛排〉，300公克、厚厚大大的超過10盎司，每客590元，午餐並附沙拉、湯與白飯。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉的每種不同部位牛排烤好後，上面都會放一塊蒜味奶油，任它自然溶化至肉質肌理裡。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉的〈豪爽嫩CAB牛排〉，200公克只要價320元。（圖／姚舜）

除了原肉現切並用直火燒烤的牛排，在〈Ikinari Steak〉也可以點用大塊的牛肉漢堡排，300公克只要價280元。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉菜單上的〈亂切牛排〉，是由不同部位牛肉厚切火烤而成，每份300公克要價540元，牛肉控可以一次享受不同牛排的口感與風味。（圖／姚舜）

〈Ikinari Steak〉為客人準備的調味醬料與醬汁堪稱市場之最，除了鹽、胡椒、法式芥末與日式芥末、蒜泥、辣椒醬外，還有用洋蔥與紅酒特製的牛排醬汁，讓客人自由選擇為牛排提味。（圖／姚舜）

吃牛排配白飯，來自日本的〈Ikinari Steak〉提供外食族另類食趣。（圖／姚舜）

除了刀子、叉子外，〈Ikinari Steak〉的桌上並提供筷子，讓客人用自己最喜歡的方式享用牛排。（圖／姚舜）

引進日本最大平價連鎖牛排Ikinari Steak的台灣七品董事長和賀潔表示，Ikinari Steak入台後希望在今年底前展店3家。（圖／姚舜）

一客厚厚大大的嫩肩牛排320元起！而且可以用筷子吃！這是日本最大平價連鎖牛排〈Ikinari Steak〉為「午餐難民」想出的「貼心服務」。看好台灣牛排市場的潛力，日本G7集團決定在台成立「台灣七品股份有限公司」，將現今在日本已有462家連鎖門市的〈Ikinari Steak〉引進台灣，為台灣平價牛排市場投下超級震撼彈。

開在台北南港Citylink的首家〈Ikinari Steak〉門市將於6／6日至6／9日試營運，並於6／10日正式開幕，這是繼美國之後，〈Ikinari Steak〉首次進軍亞洲市場，挾「日本之最」的背景與每客320元起的價位，將使〈赤鬼〉、〈貴族世家〉、〈我家牛排〉、〈孫東寶〉，以及〈鉄火牛排〉等台灣本土自創平價連鎖牛排受到挑戰。

為了拚人氣、提高市場能見度，6／11日起6／13日足一連3天，〈Ikinari Steak〉將致贈消費者獨家紀念禮，每日店消費的前50名客人，都會獲贈〈Ikinari Steak〉全球獨家為台灣專屬設計的限量紀念T恤一件。

所謂的「牛餐難民」，指的是中午常常不知道要吃什麼的外食上班族。在日本這樣的上班族很多，〈Ikinari Steak〉創辦人一瀨邦夫在2013年12月5日於銀座四目町創立了〈Ikinari Steak〉第一家店，店內完全不設座，以「立食」的業態、超值優惠價格，以及品質不差的牛肉專攻牛排，結果一炮而紅，並創下單日業績100萬元日幣、單月營收3000萬日圓紀錄，其後即快速發展連鎖，2016年Ikirani在日本連鎖店達100家，2018年達300家，截至2019年5月底已達462家，速度驚人。

「美食餐飲業已離不開肉了」，一瀨邦夫當年創業時就是因為這個念頭與想法，決定開設一家好吃、吃得飽，且價位讓消費者感到超值划算的牛排專賣店。而為提高顧客滿意度，一瀨邦夫並決定以厚切牛排為主力商品，並以「立食」為賣點。

2013年時，日本餐飲業有許多「立食」與「立吞」的品牌，並蔚為食潮。不過，當時雖有站著吃拉麵、烏龍麵或蕎麥麵，與站著吃壽司或喝酒的立食店，卻從來還沒有出現過一家「站著吃牛排」的餐廳。所以〈Ikinari Steak〉以「日本第一家立食牛排店」的角度切入市場，很快掀起話題並受到注目，吸引媒體大幅報導，一瀨邦夫坦承表示，，〈Ikinari Steak〉的知名度是媒體推波助瀾帶動提升。

今天，包括台灣門市在內，〈Ikinari Steak〉都設有座位讓客人舒適坐著吃牛排，在日本的多數〈Ikinari Steak〉連鎖門市，也早已看不到客人「立食」畫面。「當然要有椅子，站著吃牛排，客人不會常來呀！」，一瀨邦夫說得依舊坦白。

開在南港Citylink B棟1樓的〈Ikinari Steak〉台灣一號店，沒有「立食區」， 客人全部坐著吃牛排，包括牛排烤檯、煮飯機、熱鐵板機、製冰機乃至冰箱等設備，一律都是日本進口，客人並可透過開放式廚房的玻璃窗清清楚看到廚師烹調料理過程。

〈Ikinari Steak〉菜單不複雜，前前後後加起就是以不同部位牛肉製的7款牛排，沒有雞、魚等其它商品。而菜單上除了一款〈F1日本國產沙朗牛排〉外，其餘牛排用的一律都是美國「CAB」（Certified Angus Bweef）認證的安格斯牛，且都經過濕式熟成40天左右。

〈Ikinari Steak〉牛排採「 客製化」製作，客人現點後，再由廚師按客人要求部位、厚薄與重量現切、秤重、火烤，最便宜的〈豪爽嫩肩CAB牛排〉，200公克只要320元，且不收10％服務費。注意，不收服務費！

〈Ikinari Steak〉主攻單點牛排而不打套餐，如此一來可讓牛排控好好享受牛排，不必再吃其它「有的沒的」。而這餐廳其它特色還包括：除刀叉外，並附筷子方便客人取食，更有趣的是，這裡的為客人準備的醬汁與調味料超多，除鹽、胡椒和TABASCO辣椒醬外，還有法式黃芥末醬、日本芥末、甘口醬油、牛排醬汁，以及蒜泥等，客人喜歡什麼味道，全部自己加料。

(工商 )