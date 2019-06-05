因澎恰恰再提光碟案，盧靚臉書反擊。(圖／翻攝自盧靚臉書)

澎恰恰和盧靚因「偷拍光碟案」，雙方恩怨糾纏16年，日前又因澎恰恰一句「人可以多壞」，激怒銷聲匿跡多年的盧靚，2人隔空互槓，經共同友人出面協調，才總算以大和解收場，澎恰恰也首度向她道歉，盧靚也為了女兒，希望事情就此打住。

2004年澎恰恰被爆出性愛光碟，事後他坦承有此事，但只有自慰畫面，盧靚也認了是她拍的，因為長期遭澎恰恰欺負騷擾，才會偷拍自保，雙方因此鬧上法庭，盧靚被判刑2年，風波也漸漸沉寂下來，不過日前澎恰恰透露考慮出書，還原光碟案真相，又說了一句「想告訴大家，人可以多壞」，激怒銷聲匿跡多年的盧靚，她氣到在臉書反擊，2人恩怨再搬上檯面。

據《鏡週刊》報導，澎恰恰和盧靚戰火一觸即發，雙方共同友人趕緊出面協調，最後才以和解收場，澎恰恰也首度在鏡頭前向盧靚道歉，因為他覺得自己欠盧靚一個公道，認為事情的開頭是他，但卻影響別人10幾年的人生，他要說聲抱歉，希望彼此恩怨能一筆勾銷，也很慶幸有機會說出心裡話。

盧靚則強調為了女兒，希望事情就此打住，因為彼此都有各自的家庭跟生活，「沒人喜歡活在過去」，她只希望不要再有扭曲的言論，雙方好好把心結放下。

(中時電子報)