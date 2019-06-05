便祕的時候，許多人都會靠著喝咖啡來幫助排便，曾有一名便祕女子，因為咖啡越喝越沒效，竟嘗試使用偏方「咖啡灌腸法」，結果卻引起劇烈腹痛還拉血便，緊急就醫後，醫生看到她的腸子嚴重潰瘍，發現是因為咖啡太燙，讓腸子都焦掉了。

肝膽腸胃科醫師錢政弘在節目《醫生好辣》中分享一個案例，一名女子因為長期都靠喝咖啡幫助排便，後來卻越喝越沒用，還出現夜間失眠、容易心悸的問題。經朋友建議，這名女子嘗試了網路偏方「咖啡灌腸法」，沒想到卻開始腹瀉、解血便，馬上去了醫院急診。

錢政弘提到，因為女子一開始不敢說自己用咖啡灌腸，直到做了直腸鏡檢查，才發現「腸道都焦掉了」，他解釋，應該是咖啡溫度過燙，因為口腔跟食道的黏膜較為耐熱，但大腸的構成不同、不耐熱。

這名女子之後因害怕遭朋友譏笑而拒絕住院治療，靠著浣腸類固醇以及塞劑，還吃了流質食物一周才逐漸讓腸道黏膜恢復正常。

(中時電子報)