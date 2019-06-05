高雄市長韓國瑜1日「庶民總統 贏回台灣」活動，湧入40萬人到場力挺；更與全台韓粉相約8日花蓮見。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉則直言：「花蓮這場，對韓粉是個考驗！」不僅花蓮交通不易、兩場活動時隔太近，更「等於在逼全台韓粉強行軍表態」。若花蓮這場再辦成功，「非韓不投」的可怕，再也沒有人會懷疑了！

胡幼偉在臉書發文，表示6月8日花蓮這場確實不容易；而媒體人黃暐瀚因恰逢端午連假易背交通堵塞黑鍋、將與黨內高層距離愈來愈遠，而對花蓮場反對的看法，也有其道理。然而，胡也明確指出，正因不易，也讓場面引各界關注，「局勢走到這裡，花蓮這場，對韓粉是個考驗！其實，講得殘忍一點，你也可以說，台北剛辦完就要接著辦花蓮場，等於在逼全台韓粉強行軍表態！」

胡幼偉進一步指出：「換言之，對韓粉而言，這場的意義就是：要做韓粉，不是那麼容易的事情。不是光嘴巴講講就算數了；你得拿出實際行動，跟老韓一樣，要有真實拚勁才能入韓門啊！」因為這種情懷，就像部隊打仗一樣——「所有人員著甲種服裝，帶齊輕重裝備，花蓮東大門廣場集合完畢，中天實況轉播 ，韓司令親自閱兵！中華民國生死保衛戰，代號蓮花演習，這就是韓家軍動員令！」

最後，胡幼偉直言：「這一場花東之戰，如果能搞出大場面，而且能大到遠超過預期，那老韓才真正比較穩了！這場小黃認為不該辦的花東點召，如果竟然也搞得轟轟烈烈，那麼，撼山易、撼韓家軍難的全台共識就真正穩固了。『非韓不投』的可怕，再也沒有人會懷疑了！」

(中時電子報)