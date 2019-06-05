迎接端午連假，台南市走馬瀨農場入園門票享優惠，還有包粽子體驗活動、特技秀表演。（劉秀芬翻攝）

迎接端午連假，台南市走馬瀨農場入園門票享優惠，還有包粽子體驗活動、特技秀表演。（劉秀芬翻攝）

端午連假出遊，想要享受蔥鬱的森林浴，或是讓小孩在大草原上奔跑，再來看特技表演，體驗包粽子、古早農村生活童遊，在台南市走馬瀨農場統統有，而且6／7-6／9端午節3天連假期間，台南市民朋友們出示身分證即可享有市民優待票150元入園優惠，非台南市民也可享有200元優待票優惠。

台南市農會總幹事吳正仁表示，走馬瀨農場端午節也規畫了一系列的優惠及活動，每天上午10點及下午2點在農場土產教室將舉辦端午節包粽趣的活動，每場次各將邀請20位民眾在現場體驗包粽子的樂趣，此外農場還提供玩泡泡、協力木屐、繞鐵圈等農村童玩讓遊客可以體驗古早農村生活的樂趣。

走馬瀨農場場長許哲鳴也表示，園區的外國藝人表演是一大特色，6／7-6／9上午10：30、下午1：30、3：30有烏克蘭特技秀，6／8-6／9還有哈薩克飆馬特技秀可觀賞。

此外，6／7、6／8晚上亦舉辦了星光歡樂秀，陪伴住宿及露營遊客們度過一個愉快的端午夜晚，走馬瀨農場特廣邀全國各地的朋友們利用難得的假期，全家到戶外走走，一起來享受充滿陽光的假期。

(中時 )