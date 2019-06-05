網友留言。（圖片翻拍自羅智強臉書）

韓粉力挺高雄市長韓國瑜出馬選總統，也期望韓為國民黨帶來新氣象，但軍系退將吳斯懷卻擔憂，如果韓粉再繼續逼國民黨下去，是贏不了明年選舉，國民黨台北市議員羅智強也深有同感，但是網友卻對吳羅兩人表示，黑韓到底是誰？不就是國民黨內嗎？更有人不滿，全部都說韓怎樣，怎麼沒有人批評郭台銘如何？韓國瑜從沒打過郭董，但郭卻一直出言罵韓！

吳斯懷4日在臉書《監督年金改革行動聯盟》粉專頁，以「誰能代表韓家軍？」發文表示：我們不能苛求韓國瑜，管控支持者的情緒及網路發言（其中有不少假韓粉），事實上也管不了，但韓有責任引領風向，呼籲群眾不要過度激情，尤其避免網內互打，遵守民主程序走一條正確的道路。韓粉認為，對手陣營一直在黑韓或酸言酸語，但這只顯出他們格局與高度不足，何須在意。

吳斯懷再表示，如果放任支持者繼續挑戰國民黨，寧願破壞初選規則，逼迫國民黨非韓不可，否則就要如何？如何？包含「脫黨競選」？這種論點持續發酵，將會造成嚴重後果，分裂的藍軍只有敗陣一個結果，再論這種非誰不可的民氣，仍然要遵循黨內公平、公正的民主程序，否則與民進黨初選，蔡英文獨裁惡整賴清德有什麼兩樣？

吳斯懷指出，有媒體引用「韓粉四大天王」文山伯、陳清茂、杏仁哥說的話。他們擔心媒體報導後引發的效應，不可否認，這幾位代表基層的韓粉，非常接地氣的發言及風格獲的不少韓粉的支持，但這幾位的見解能否代表所謂的韓家軍、甚或韓國瑜本人，值得大家深思。他相信大家的共同目標，就是民進黨下台，繼續網內互打，繼續修理國民黨，絕對贏不了明年選舉！懇請朋友們深思！

而吳斯懷的擔憂，羅智強也深有同感，也在臉書PO文「給吳斯懷一個讚！真的支持韓國瑜，就別去糟蹋國民黨。」

不過，吳斯懷和羅智強的言論，卻引起網友的憤慨，紛紛到其臉書留言表示，「韓國瑜從來不出惡言，反而是其他候選人酸他酸的很嚴重。應該是叫其他候選人不要再酸韓國瑜了吧！這樣才公平啊」、「議員，你錯了，郭董打韓才是令韓粉生氣。韓國瑜從沒打過郭董，我一直很支持你。但是從末聽過你呼籲郭董別打韓，而郭董用錢打韓路人皆知，才有那麼多人走上凱道。你看郭董操弄五人小組頻頻改時間就是要在韓國瑜之後，不要認為人民看不懂。郭董為了選總統用錢綁了國民黨，大老都不敢出聲，人民走上凱道除了給韓國瑜支持外，重要的是給國民黨大老力量可以不為郭董左右。我們這群深愛國民黨的人非常看不起郭董的手段及作為。為了初選郭董百般黑韓，人民心中很清楚。期盼國民黨不要再有興票案毀宋的方式毀韓」。

(中時電子報)