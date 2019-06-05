新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內（中天新聞）

新莊一間摩鐵今早驚見雙屍！24歲巫姓男子與24歲羅姓女子昨晚入住摩鐵後，隔日房務人員見遲遲未退房，進門查看後，驚見他們倒臥房內，已無呼吸心跳，緊急報警處理。

警消到場後，24歲巫姓男子倒臥床上，24歲羅姓女子則是倒在床邊，2人均明顯死亡。

警方立即封鎖現場進行勘驗，初步判斷2人身上無明顯外傷，屋內也未見燒炭跡象，詳細死亡原因，尚待進一步調查釐清。

(中時 )