新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內 09:162019/06/05 中時 吳亮賢、 陳科廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北新莊摩鐵發生雙屍命案。（達志影像/shutterstock提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內（中天新聞） 新莊一間摩鐵今早驚見雙屍！24歲巫姓男子與24歲羅姓女子昨晚入住摩鐵後，隔日房務人員見遲遲未退房，進門查看後，驚見他們倒臥房內，已無呼吸心跳，緊急報警處理。 警消到場後，24歲巫姓男子倒臥床上，24歲羅姓女子則是倒在床邊，2人均明顯死亡。 警方立即封鎖現場進行勘驗，初步判斷2人身上無明顯外傷，屋內也未見燒炭跡象，詳細死亡原因，尚待進一步調查釐清。 (中時 ) #摩鐵 #羅姓 #男子 #女子 #新莊 也許您會感興趣 推薦閱讀 青樓女子不好當！選拔培訓超苛刻 16:302019/06/01 歷史 綠粉認命嘆：韓今天黃袍加身定了！ 08:072019/06/01 政治 誘16歲小女友摩鐵嚐禁果 男吃妨害性自主官司 13:132019/06/01 社會 機車狼連續襲胸 依性騷擾起訴 14:262019/06/01 社會 「粉紅超跑」駐駕 新莊大拜拜明登場 16:052019/06/01 生活 新莊大拜拜登場 大眾爺「暗訪」出巡 20:412019/06/02 生活 新莊大拜拜登場 大眾爺遶境賜福 04:102019/06/03 地方新聞 女醫檢男醫師上摩鐵 辯48分鐘不夠嘿咻 14:562019/06/03 社會 與茶藝館小姐上摩鐵 慘遭仙人跳付200萬 11:552019/06/04 社會 要手機不成就噴辣椒水 萬華分局逮獲精障男 18:192019/06/04 社會 社會熱門新聞 李婉鈺大快人心 館長：早就知道會起訴 - 社會 新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內 - 社會 - 中時 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 邂逅美魔女 鮮肉睡完抱憾終身 - 社會 短褲妹鑽傘勾手誘惑 男大生一句話滅她慾火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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