受飲食及壓力影響，多數人都有膽固醇、三酸甘油脂過高問題，國人肥胖、心血管疾病患者也逐年增多。日本營養師研究表示，一般常見的洋蔥中，含許多營養素是降血脂、三酸甘油脂的優良食材，實驗指出，每天攝取約40g洋蔥，持續8週後，有80%的受試者在總膽固醇數值上有明顯降低。

據《早安健康》報導，日本管理營養士柴田聰美表示，洋蔥中的刺激成分「二烯丙基二硫」會在接觸到空氣時轉化為大蒜素，有抑制膽固醇效果，還可能有抑制血糖、能讓血液流動更加順暢、促進代謝、消除疲勞以及殺菌等多種健康效果。

另外，營養士AYA也指出，洋蔥中的槲皮素及麩胺酸，能抑制脂肪吸收、降低三酸甘油脂、提高代謝、預防動脈硬化等效果，同時，洋蔥還富含Oligo寡糖，能成為腸道益菌的餌食，有助腸道健康、排便順暢，也對降三酸甘油脂有正面幫助。

日本洋蔥健康功效專家、東京大學醫學部前講師齋藤嘉美曾做研究，讓22名糖尿病患者吃約等於40g生洋蔥營養的濃縮洋蔥粒，進行20週的實驗，結果發現，在8週後其中15名總膽固醇過高的人，有12名(80％)總膽固醇都下降了，其中8名更是降到標準範圍之內，比未食用前更加健康。

(中時電子報)