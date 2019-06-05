台塑集團創辦人王永慶海外千億遺產有新進展，王永慶生前於美國成立NEW MIGHTY U.S. TRUST（新威力信託），將他名下的美國台塑股票移轉信託，美國哥倫比亞特區聯邦上訴法院認定涉及「隱匿及逃避法律責任」，日前裁定美國法院有權管轄，將進行實質審理，這也是王永慶的長子、宏仁集團總裁王文洋海外追查遺產首勝。

台塑集團創辦人王永慶在2008年過世後，國內留下遺產239億元，繳交遺產稅119億元，創下紀錄，但王永慶海外遺產高達6000億，更引爆豪門爭產大打官司。王文洋曾發表聲明，王永慶的海外資產預估高達5000億元，王文洋也跨海在美國、香港等地提起遺產訴訟。

王永慶生前設立5大海外信託基金，除了新威力信託在美國成立外，其餘4個設在百慕達。據《鏡週刊》報導，王文洋在美提起的遺產官司開打多年，一直在程序上打轉，無法獲得實質進展。

哥倫比亞聯邦上訴法院3月15日作出最新裁定，採信王文洋方面所提供的證據，認為王永慶將名下財產移轉到新威力信託，涉及利用美國法律制度逃避相關稅捐及遺產問題，判定王文洋勝訴，將由一審哥倫比亞特區聯邦地方法院正式受理審理王永慶的千億遺產官司。

(中時電子報)