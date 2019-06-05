腸道環境差是病痛找上門的原因！日本自律神經病研究會理事、心神診療室院長高木智司表示，他推估人需要的蛋白質，只占食物總攝取量的八分之一，過多的蛋白質會在腸道中腐敗、產生致癌物，被血液再度吸收而汙染血液，以及蛋白質堆積在腦中，引起阿茲海默症等。他建議將早餐換成「胡蘿蔔蘋果汁」，減少蛋白質，還有整腸、解毒功效，防癌抗老化。

高木智司說，一早醒來有眼屎、口臭，想尿尿、大便，是體內正在排出老廢物質的黃金時間。這時吃一般早餐，會使消化需求加重，造成排泄能量不足，老廢物質、蛋白質容易堆在腸道，造成身體負擔、腸道環境變差。

高木智司說，胡蘿蔔蘋果汁是液體，有豐富的蘋果多酚、胡蘿蔔素等強力抗氧化物。蘋果的果膠還能促進體內排毒、整腸，預防腸道環境變差引起的各種不適。因此早上喝一杯200ml胡蘿蔔蘋果汁，取代原本的早餐再好不過。

而日本管理營養士山本奈津子指出，胡蘿蔔的β胡蘿蔔素，吃了被轉化為維生素A，有保護皮膚、黏膜，維持視力、防癌、強化免疫力、抗老等效果。日本知名抗老醫師白澤卓二也表示，研究發現，每週喝3次以上的蘋果汁或其他蔬果汁，能降低失智風險76％，他自己也身體力行，每天早上喝蘋果＋當令蔬菜打成的果汁。

●胡蘿蔔蘋果汁

材料：胡蘿蔔2根、蘋果1顆。

做法：將材料放進調理機（或果汁機）打成果汁完成，也可加少許檸檬汁、生薑汁、高麗菜。

(中時電子報)