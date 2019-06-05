33歲日本氣質女神蒼井優死會了！今（5日）爆出她閃嫁42歲的諧星山里亮太，而兩人僅秘密交往2個月，就決定互訂終身，讓外界相當震驚。

蒼井優外型清新空靈，受到不少人喜愛，人氣居高不下，而出道後緋聞不少的她，曾和大她10幾歲的鈴木浩介、大森南朋交往過，最知名的一段戀情是和V6成員岡田准一，不過今有網友在推特曝光她閃婚消息，報紙頭條上寫道「閃婚！四月開始交往 蒼井優跟山ちゃん結婚」，而這張照片一出迅速引起熱議。

據日媒報導，蒼井優和日本搞笑團體「南海甜心」的成員山里亮太從4月開始交往，1個多月後就閃電結婚，2人已在3日悄悄領證結婚，而兩人會相識，是南海甜心的另一名成員山崎靜代牽線的，今年3個人相約吃飯後，蒼井優和山里亮太就順利發展成戀愛關係。

而女神閃婚消息震驚整個演藝圈，不少網友也直呼「這不是真的」、「真的沒想過這個組合」、「果然美女不會嫁給帥哥」。

(中時電子報)