根據勇士隨隊採訪記者梅迪納的報導指出，第二場首節就鎖骨骨折的魯尼，確定無法在接下來的總決賽上場，勇士再損一名防守大將。
勇士教頭科爾今天在受訪時談到魯尼的時候很無奈的表示，「每次看到球員在球場上受傷的時候我總是會很難過，尤其是在季後賽那麼關鍵的時刻。」
現年23歲的魯尼，在季後賽打了18場比賽，每場平均上場20.3分鐘，繳出7.2分、4.6籃板、投籃命中率73.0%的亮眼成績單。當他在球場上的時候，勇士每100回合淨勝對手12.6分，全隊最高。
(中時電子報)
根據勇士隨隊採訪記者梅迪納的報導指出，第二場首節就鎖骨骨折的魯尼，確定無法在接下來的總決賽上場，勇士再損一名防守大將。
勇士教頭科爾今天在受訪時談到魯尼的時候很無奈的表示，「每次看到球員在球場上受傷的時候我總是會很難過，尤其是在季後賽那麼關鍵的時刻。」
現年23歲的魯尼，在季後賽打了18場比賽，每場平均上場20.3分鐘，繳出7.2分、4.6籃板、投籃命中率73.0%的亮眼成績單。當他在球場上的時候，勇士每100回合淨勝對手12.6分，全隊最高。
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