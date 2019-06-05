台北市長柯文哲在各家民調中，穩握約25%支持度。柯始終不對2020是否參選表態，更被視為總統當選大黑馬。前行政院發言人、傳播學者胡幼偉指出，局勢至此也該釐清方向了，藍軍若想勝就該派出「最強的人」，而非「所有人都喜歡的人」。胡更推測，一旦韓幾場造勢都獲成功並代表國民黨參選，柯就未必會出來選。

胡幼偉在臉書發文，表示局勢至此，該做大方向盤整了。胡直言：「國民黨如果真的2020想贏，就必須推出最強的總統候選人。這個人，未必是所有人都喜歡的人；但他必須是最強，或至少是較有贏面的人。」

不僅如此，胡幼偉更拋出6大問句，要民眾思考：「老韓和老郭，誰比較強？誰比較有贏面？請注意，我不是在問，你比較喜歡誰，我是說，誰更有希望贏？讓我反過來問，『非韓不投』的人比較多，還是『非郭不投』的人比較多？讓我再換個方式來問，在韓粉中，非藍營的人比較多，還是郭粉中非藍營的比較多？或者，也可以這樣問，韓比較能吸收原本支持民進黨或柯文哲的票；還是郭比較能吸收原本支持民進黨或柯文哲的票？」

此外，胡幼偉分析：「如果韓往後幾場造勢依然聲勢浩大，黨內初選勝，柯文哲未必會出來選。」因為2020這一役對民進黨而言，絕對是「政權保衛戰」，綠營必使出各種手段來與韓決一死戰；而柯文哲在兩強夾殺、棄保票有限局勢下，討不到便宜，也沒有參選的意義。

然而，一旦鴻海集團董事長郭台銘代表國民黨出征，形同當年「換柱」戲碼，柯文哲師出有名、可大肆宣傳藍綠黑幕須擺脫包袱，更會接收可觀的「韓恨」票，這更是韓恨與年輕人會買單的。胡再拋問句：「我只想再問一個問題：是『韓恨』人數比較多，比較會報復性的轉向；還是『郭恨』人數比較多，比較會報復性的轉向？」

(中時電子報)