高師大愛護動物社志工為校犬洗澡。（高師大提供）

高師大校犬小米與小黃。（高師大提供）

高師大在和平校區及燕巢校區分別成立愛護動物社與流浪動物志工隊，沒人照顧的浪浪搖身一變成為校犬，目前兩校區校犬超過30隻，學生組成的志工，透過舉辦洗狗大會、犬舍大掃除，拉近師生與狗狗的距離，傳遞正能量。

設在和平校區的愛護動物社照顧小米、小黃2隻校犬，還有2隻正在等家的幼幼犬黑豆與白毛；位於燕巢校區的流浪動物志工隊，現負責自由行動於校園中的狗狗有6隻，犬舍內另有24隻要照顧。2校區總共要照顧校犬超過30隻。

愛護動物社長蕭宓綺說，社團以建立對動物友善的校園為目標，除了平常照顧校犬，也透過義賣為校犬籌措費用、舉辦講座或到收容所當一日志工等，能力許可範圍，也接受校內或周邊的動物救援，除了狗狗也曾救過鳥。

流浪動物志工隊長陳冠妍提到，接下隊長時隊員只有5人。還好有熱心的志工美珍阿姨不遺餘力照顧校犬，她1個人負責30隻狗狗的餵食、清掃便溺，甚至連大過年都還回到校園照顧狗狗，才讓志工隊度過當時隊員斷層的危機。

陳冠妍說，志工隊除了餵食犬隻、帶狗散步等工作，也致力提升狗狗基本的生活品質，所以會舉辦洗狗大會、犬舍大掃除，還參與送養會，此外動保周、犬隻行為講座、燕巢狗ㄦ攝影大賽等，也讓全校師生都能更親近牠們。

高師大校長吳連賞表示，高師大不只對人友善，對於流浪動物也給予相當的待遇與照顧，志工同學的義行，不只散播愛，更是生命教育課題的具體實踐，教職員工生對愛護動物的表現與作為，也期待為社會帶來更多正能量。

(中時 )