48歲港星顏仟汶早年拍多部三級片，而成為艷星，不過她去年傳出介入58歲港星詹秉熙和老婆Sandy的30年婚姻，事後兩人都否認緋聞，不過顏仟汶昨（4日）卻突發聲明，表示受到詹秉熙夫妻騷擾，宣布要和詹秉熙絕交。

顏仟汶和詹秉熙過去以乾兄妹相稱，這段兄妹情卻在去年驚傳發展成婚外情，不過兩人都強調絕無此事，但顏仟汶昨（4日）卻突發聲明，表示受到詹秉熙夫妻電話騷擾，顏仟汶強調安全和生活已受到影響，考慮採取法律行動，禁止詹秉熙夫妻與她接觸。

至於曾被傳介入詹秉熙婚姻，顏仟汶在聲明中指出，她和詹秉熙只是同事關係「過去，現在和將來，詹氏夫婦婚姻出現任何變化或關係，與本人無關」，顏仟汶不願再和詹秉熙有任何合作，並宣布「為免令人再有誤會，由即日起，本人與詹秉熙絕交。」

顏仟汶發聲明後在臉書PO文：「Sorry! 做朋友都有底線，就此拜別」，而詹秉熙太太日前還在網上留言：「原諒很容易，再去相信很難！#心好酸」，不免讓外界聯想是否與詹秉熙有關。

(中時電子報)