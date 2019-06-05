費城人剛超越運動家成為國聯東區龍頭，就迎來嚴重的打擊，32歲穩定火力的外野手麥卡勤（Andrew McCutchen），昨(4)日的比賽中，一開局就為了避免一、二壘的夾殺，在跑壘時意外傷到左腳，當時雖然麥卡勤在他人攙扶下還能走下場，不過賽後接受檢查，確定是左膝十字韌帶斷裂，並且本季報銷。

昨日和教士的比賽中，麥卡勤擔任首位打者選到保送上壘，下一棒瑟古拉（Jean Segura）擊出內野飛球，不過瑟古拉將球擊出後並沒有馬上起步跑壘，教士二壘手金斯勒（Ian Kinsler）在沒構成高飛必死球的條件下，選擇讓飛球落地，因此麥卡勤必須進壘。金斯勒先傳一壘封殺打者後，麥卡勤在一、二壘間折返跑想避免夾殺，卻在緊急煞車時傷到左膝，一度跪在地上無法起身，最後在球團人員的攙扶下離場。

麥卡勤過去曾是海盜隊的「海賊王」，費城人輾轉以5千萬美元（約15.6億台幣）的3年合約簽下這位前國聯MVP球員。麥卡勤在本季59場比賽中繳出2成56打擊率、10轟、29打點的成績，43次保送是國聯最多，每次打擊能消耗投手4.45顆球、45得分也是名列前茅，費城人如今是國聯東區首位，麥卡勤功勞不小。

麥卡勤退場時大家還以為不嚴重，在經過MRI檢測後，今日賽前費城人宣布他左膝十字韌帶斷裂，確定本季報銷。在緊要關頭費城人趕緊找人填補空缺，將從3A叫上外野新秀哈斯利（Adam Haseley）分擔中外野、哈波（Bryce Harper）右外野、而剛從水手交易來的布魯斯（Jay Bruce）則是左外野。

(中時電子報)