沉默一段時間的「球爸」拉瓦鮑爾，今天受訪時再次開了「金口」，他堅持自己的兒子朗佐鮑爾才是球隊一哥，並且預言詹姆斯將會離開湖人。

湖人自從在選秀會上挑走朗佐鮑爾之後，拉瓦鮑爾就不斷對外放話，不但屢屢認為朗佐將成為超級巨星，而且還多次批評華頓的指揮調度，讓外界感到非常厭煩。

但湖人在去年夏天成功招攬詹姆斯之後，拉瓦鮑爾的發言幾乎沒了，即便開口也不敢說大話，然而就在湖人沒能闖進季後賽之後，拉瓦鮑爾就開始蠢蠢欲動，再也關不住自己的嘴巴。

拉瓦鮑爾今天好不容易找到發話機會，他堅持朗佐鮑爾是湖人的未來希望，因為朗佐還年輕，詹姆斯已經老了，如果湖人接下來引援計畫不順利的話，詹姆斯就有可能會選擇離開湖人。

然而根據先前傳出的消息，湖人截至目前為止仍未放棄「一眉哥」安東尼戴維斯，而朗佐鮑爾將是最佳交易人選。也難怪拉瓦鮑爾會在這個時候挑出來替自己的兒子搶占版面。

(中時電子報)