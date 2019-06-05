台北-上海雙城論壇原傳出要在本月舉行，但截至目前仍沒下文。台北市長柯文哲今天表示，有機會的話仍希望可以去，既然前面都正常舉辦，盼未來也能維持基調不要做什麼變化，他還說「我覺得我蠻有善意的不是嗎？」

柯文哲昨天在臉書貼出六四天安門事件相關文章，媒體今先是問他，為什麼直到昨天快結束才PO文？他說，自己昨天回到家已經10點多，我10點多才有時間寫，是幕僚柯昱安說今天64你要不要寫一下，我說好啦好啦我回去再寫，但昨天好像跟人家講話回到家已經10點以後。

PO文的舉動擔不擔心影響雙城論壇？柯文哲認為，有什麼不利的，還好啊，其實我們對大陸還是要用鼓勵的態度，他們經濟上成就很大，可是在政治上也要做相對應的進步。

至於雙城論壇籌備進度，柯文哲僅表示，正在磋商，因為如果去，包括要去哪裡、要講什麼、分論壇等，不是我們打一個電話然後聊一聊就定案，目前大陸事務小組正在談。

仍希望可以去參加？柯文哲直言，有機會還是去，他上任到現在今年應該是第五次，既然前面四次正常辦，他覺得就是有過去在做的就維持基調，也不要再做什麼變化，就這樣。

大陸方面有理會他的善意嗎？柯文哲說「還好啦，我覺得我是蠻有善意的不是嗎？」

(中時 )