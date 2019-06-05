網友留言。（圖片翻拍自批踢踢）

2020民進黨總統初選，總統蔡英文、前行政院長賴清德進入白熱化階段！許多外界民調顯示，蔡賴兩人支持度旗鼓相當，鹿死誰手都不足為奇。對此，網友好奇，如果賴贏得初選，民進黨會如何？有網友回答，小英有可能就會脫黨參選或是用霸王條款徵召她，那民進黨就GG了！

民進黨總統初選6月10日登場，據《ETtoday新聞雲》報導，據蔡英文陣營內部的對比民調資料顯示，蔡英文的支持度為26%，微幅領先賴清德的24%，蔡賴兩人支持度已在誤差範圍內，鹿死誰手都不足為奇。

對此，網友sim2347於批踢踢發文表示，賴如果贏，小英一定是脫黨選或推霸王條款。小英會想，她本來是要直接徵召的，現任優先，是賴跟她講了幾百次不選，她才辦初選演個戲來服眾。現在搞突襲，賴對她不仁她幹麻跟賴講仁義。賴初選贏，是賴的事。民進黨中央要不要推霸王徵召她，不徵召她就脫黨選，就大家一起滅。是說，如果賴贏，小英到明年520前要如何執政，還有心執政嗎？台灣可能要空轉了。

而網友也紛紛表示，「唯一支持賴清德」、「這才好看阿！現在大家都覺得英會作弊，連菜市場的婆婆媽媽都這樣覺得，就看結果會怎樣阿，怎麼樣都有戲可看」、「如果無心執政，那就更顕得自私，職權法律都有保障」、「這四年都在空轉啊」！

(中時電子報)