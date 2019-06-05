為農村注入新血，亞洲大學會計系學生詹喻茹從高中時期就參加四健會，隨著大里農會人員深入農村，深感農村人口老化問題，希望盡一己之力，日前她參加行政院農委會舉辦的草根大使交流甄選，在全國30多名菁英中脫穎而出，將赴美擔任草根大使。

提到投入農村活動的經歷，詹喻茹說，在就讀高中時就參加四健會，看到台灣農村近幾年逐漸在改變，且幾乎家家戶戶都是老人耕種，深感農村亟需新血注入，也因此，在參加四健會的6年來，經常參加各縣市農會相關活動，盼提升能力、能貢獻農村。

詹喻茹日前獲大里區農會推薦，參加農委會草根大使交流甄選，她說，因多年來參加食農烹調、你農我農作業研習等經歷，在書面審查時有不錯成績，再加上以流利的外語表達自我，獲得評審青睞，6月中旬將前往美國密西根州等地交流研習。

詹喻茹說，擔任草根大使是踏出舒適圈的方式，盼體驗不同生活方式，赴美後也希望深入了解該國農業情況，是否面臨與台灣相似的困境？希望借鏡他國方法、盼協助解決台灣農業問題。大里區農會總幹事賴東陽獲知詹喻茹將代表台灣出訪美國，也特別贊助旅費，期許她為台灣發聲、做好國民外交。

(中時 )