竹山鎮賴姓男子在操場運動時，突然昏倒在地，所幸剛好有消防和護理人員在現場，立即進行CPR急救，雖然送到竹山秀傳醫院前已經沒有心跳，但醫護人員仍進行COR和電擊，硬是把他搶救回來，再送中山醫學大學治療，如今，賴姓男子已康復出院！

竹山秀傳醫院急診主任曾俊凱說，這不僅是團隊即時接力搶救，才可能發生的幸運奇蹟，更凸顯地區醫院在偏鄉的重要性，讓寶貴生命順利挽回。

因為，賴姓男子送到醫院時，已經沒有生命跡象，醫護人員仍不放棄，持續CPR及多次電擊將近20分鐘後，終於恢復心跳，醫師研判是急性心肌梗塞，也立即聯繫中山醫學大學附設醫院準備就緒，接手加入搶救行列。

曾俊凱表示，賴姓男子到院前死亡，急診醫師林春宏將他救回來後，研判是心肌梗塞，所以立即轉送中山醫大做導管治療；如今，病人意識清醒走路出院，即使在醫學中心都很罕見。

竹山秀傳醫院院長謝輝龍說，這起病例的治療結果，凸顯出竹山秀傳醫院的價值，雖然偏鄉沒有醫學中心，但地區醫院扮演關鍵角色，若缺乏地區醫院在第一時間的介入搶救及轉院聯繫，一旦失去治療的黃金時效，後果恐怕也不樂觀。因此，竹山秀傳近年來積極增購急診設備，希望建置完善的醫療環境，讓偏鄉民眾的健康有保障。

(中時 )