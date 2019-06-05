台北市長柯文哲昨天在市政總質詢時，被市議員汪志冰問到，目前綠營黨內互打，最大受益者是柯文哲，但柯卻說，不見得會有漁翁之利，因為民進黨打完就會攻擊他。

媒體今進一步追問，為什麼覺得蔡英文總統跟前行政院長賴清德打完，就會打柯？柯文哲說，這也是人家跟他講的，「人家說今天小英怎麼打賴清德以後就怎麼打你，我聽了好害怕！」

媒體又問，怎麼看與賴清德民調之中，年輕族群支持度贏了40％？柯文哲不以為然說，民調看看就好，且怎麼不說我那個長者的族群輸他40個百分點？

至於外界關注柯粉人數下滑，或是大巨蛋案是否影響民調？柯文哲則表示，他覺得認真做事就好，那個網路聲量是差不多差不多就好，每天還是做事比較重要；此外，越成熟的國家，那種什麼激烈的支持者會越來越少，真正民主先進國家，投票率都差不多50％就很高了，反而那種比較民主不成熟的國家投票率才什麼80％，成熟的國家國民就越來越比較平常心、比較平淡。

柯文哲也認為大巨蛋不會影響民調，「我們這種做這麼久了，又不是那種品牌還沒建立的才會。」

(中時 )