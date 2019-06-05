韓國瑜接受郝龍斌在中廣的節目專訪，談及擔任市長的酸甜苦辣，以及宣布參選總統的心路歷程。（袁庭堯攝）

郝龍斌強調，國民黨五人小組絕對中立，盡力協助所有初選候選人，但不會介入選舉。（袁庭堯攝）

國民黨5人小組今（5日）中午12 點將拜會可望參加黨內總統初選的高雄市長韓國瑜，將針對國政願景電視發表會，及手機民調是否納入初選等項目，徵詢韓國瑜的意見。

國民黨主席吳敦義昨（4日）表示，拜會是必須要做的，將針對國政願景電視發表會，以及手機民調是否納入初選，向韓、郭詢問意見。小組召集人曾永權則表示，3場國政願景電視說明會已確定將於6月25、29日與7月3日分別於南、中、北3地舉辦。5人組成員、組發會主委李哲華亦表示，黨中央徵詢所有總統參選人之後，6月10日將公布參選人名單。

而韓國瑜5日上午先接受中廣論壇主持人、國民黨副主席郝龍斌的節目專訪，談及擔任高雄市長以來、外界對他質疑、抹黑、批判的內心感受，也分享參選總統的心路歷程。對於今日何時與國民黨五人小組正式會面，郝龍斌表示尊重候選人決定，韓國瑜則是三緘其口，表示將至議會說明。

郝龍斌表示，今日節目訪談內容讓他印象最深刻的，就是韓國瑜面對外界批評，如何做到寬恕及原諒。郝龍斌強調，以他自身的個性，被抹黑、扭曲時，他無法做到韓國瑜那般境界。

針對外界猜測，郝龍斌內心是否有屬意的人選，他澄清「所有檯面上的總統初選候選人都是我的好朋友！」。郝龍斌也強調，身為五人小組的成員，必須嚴守中立的原則，任何人選請他幫忙或尋求意見，他都樂意支援，但絕對不會介入選舉，要求他們支持特定候選人，這的立場也曾經與韓國瑜電話溝通過，希望外界不要再妄自猜測。

郝龍斌也補充，五人小組在徵詢所有候選人的意見時，都是完全配合時間及地點，例如有人公開或私下會面，都予以尊重。選在高雄會面，是考量韓國瑜市政繁忙，並非外界所傳他獨厚韓國瑜。他強調，與韓國瑜已經是熟朋友，在高雄碰面、順便專訪，一切都很自然。

但對於五人小組的會面時間地點，韓國瑜仍不鬆口，只表示「感謝五人小組特地南下高雄，一切等到議會再說明。」

(中時電子報)