雖然極力挽留，但鵜鶘新任總裁大衛葛瑞芬似乎還是沒能打動「一眉哥」安東尼戴維斯想要離開球隊的心意，因此鵜鶘開始接受各隊報價，目前看來能夠吸引鵜鶘球團眼光的球隊只有湖人、快艇、尼克等隊了。

安東尼戴維斯早在季中就吵著想要離開，但當時牽涉到經紀人瑞奇保羅的提前爆料，以及湖人與鵜鶘雙方高層的私人恩怨，即便後來湖人宣稱願意用半支球隊的球員來換一眉哥，鵜鶘依舊不為所動，導致這樁原本可能是史上最大的一次交易案無疾而終。

先前鵜鶘在選秀樂透抽籤上喜獲狀元籤，預料將會挑選被譽為史上最強壯的狀元郎錫安威廉森，新上任的總裁大衛葛瑞芬信誓旦旦地認為能夠順利留人，可惜事與願違。

葛瑞芬目前已通知安東尼戴維斯的經紀人瑞奇保羅，球團願意接受各隊的報價，意味著已放棄留人的態度。

據傳目前有實力提出交易籌碼的球隊分別是湖人、尼克、塞爾提克和籃網，但安東尼戴維斯想要去的球隊則是湖人、快艇與尼克，現在就看哪隊的籌碼夠雄厚了。

(中時電子報)