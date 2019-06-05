朝鮮半島非核化議題因今年2月底的川金二會破局而陷入停滯，雙邊持續指責對方應負全責。而北韓國營中央通信社4日報導，平壤當局警告美國，雙方領導人去年在新加坡達成的川金歷史性協議可能有變成廢紙的危險，並且怪罪美國讓北韓在非核化過程上，承受過度壓力。

由於北韓領導人金正恩2月在越南河內與美國總統川普舉辦的「川金二會」潦草收尾，雙方不歡而散，先前外傳北韓已懲罰對美談判團隊部分成員，如北韓國務委員對美代表金赫哲（Kim Hyok Chol）遭處決、勞動黨統一戰線部部長金英哲（Kim Yong Chol）遭革職並下放勞改，引起全球媒體注目；而隨著金英哲2日陪同金正恩一同出席公開活動後，相關懲處謠言已澄清。不過，正當全球目光重新回到北韓之際，北韓再次對朝鮮半島非核化談判議題放話，格外引人注目。

據路透社報導，北韓外交部發言人透過中央通信社發布聲明說，如果美國不改變「只堅持要我方片面放棄核子武器」的政策，2018年川金首次在新加坡的協議可能面臨危險。當時川普在新加坡與金正恩首度舉行歷史性峰會，簽署4點聯合聲明，誓言致力建立新關係。

北韓並在聲明中警告，如果美國不能在「為時過遲前」提出新方案，川金兩人的聯合聲明將變成「僅只一張白紙」，並強調「我們的耐心有限」，「奉勸美國改變目前的算計做法，盡快回應我們的要求」。

(中時電子報)