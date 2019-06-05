F-15EX戰機

美國空軍要求採購波音新型F-15EX戰機，好與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）製的F-35互補，但眾院軍事委員會沒想要輕易放行。

據《國家利益》（The National Interest）網4日報導，美國空軍要求動用約10億美元（近314億台幣），採購8架F-15EX戰機，但眾院軍事小組委員會想要將空軍2020年採購的F-15EX架數限制在兩架。

除非空軍遞交採購策略，寫明要如何採購並部署打算買入的144架F-15EX戰機，否則小組委員會不會同意進一步採購。

F-15EX與F-35

就在國會議員考慮空軍的採購要求，並設法提出條件之際，《空軍雜誌》（Air Force Magazine）比較了兩款戰機。

F-15EX和F-35一架大約都是8000萬美元（約25億台幣），但共同點僅止於此。F-35隱形性能較優，而F-15飛得較高、較遠、較快，並能搭載較多武器。此外，俄製S-400飛彈防空系統能在20英里（約32公里）外偵測到F-35，但卻能在200英里（322公里）外察覺F-15EX。

此外，F-35最高速度達1.6馬赫，航程為670英里（1,080公里），升限5萬英尺（15,240公尺），可搭載2.2萬磅（近1公噸）彈藥。而F-15EX最高速度為2.5馬赫，航程為1,100英里（1,770公里），升限6萬英尺（18,300公尺），能搭載29,500磅（13）公噸）彈藥。

(中時電子報)