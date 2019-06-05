女子財迷心竅，到銀行欲將戶頭裡的存款約有數萬元美金匯到外國銀行賭香港馬賽，銀行員察覺有異，一邊婉言相勸拖延時間，一邊通報嘉義市警方，長榮派出所員警即時趕到，勸阻女子可能是詐騙集團，女子終於回心轉意，保住多年積蓄。

嘉義市警一分局長榮派出所警員劉昇育、蔡箖娟日前獲報，轄內一家銀行的櫃檯處有一名女子欲提領現款數萬元美金，打算匯至國外做為投資之用，疑似詐騙集團的伎倆。

劉員、蔡員趕赴現場了解，提款人是43歲黃姓女子，她指稱提領存摺內所有的現金，匯到國外做為投資用途，警方進一步詢問要投資哪方面，黃女支吾其詞，經警方再三關切，黃女透露要投資國外的博弈事業。

原來黃女在網路上認識自稱在香港賽馬會擔任高階主管的男子，2人在網路上相談甚歡，男子宣稱投資香港賽馬每個月獲利達10％，令黃女十分心動，幾經該男子游說誘之以高獲利後，黃女決定投資數萬美金。

劉員及蔡員苦口婆心規勸黃女，賭博有輸有贏，沒有保證零風險，更何況每月獲利10％是明顯不合常理，極有可能是詐騙集團的騙術，促黃女三思以免血本無歸，黃女最後打消念頭，保住辛苦工作的積蓄。

(中時 )