國立南投高商今年畢業典禮，以「追憶星空愛傳承」為主題，351位畢業生踏出校園，邁入另一個人生階段；校長何景標期勉畢業生，要有終身學習的觀念，才不會被機器人或人工智慧取代，並且要培養良好的品格與處事態度。

畢業典禮主題「追憶星空愛傳承」，主要是同學們在校期間最難忘的民主法治教育晚會，大家在星空下揮灑汗水跳舞，或在燭光映照下傾訴內心話，感動流淚的夜晚，成為大家最美好的回憶。而所有使用過的課本、試卷，在秤斤計價販售後，所得將捐贈給需要的人。

此外，擔任3年級導師的張清萱，響應「愛傳承」活動，蒐集畢業生的書包及背包，整理之後也將轉送到非洲，越洋提供貧童們愛的禮物。

畢業生的愛心捐款，塞滿小豬撲滿，捐贈給照顧弱勢孩童的以琳社會關懷協會；以琳社會關懷協會主任朱文洲表示，南投高商在暑假期間，提供運動場地給協會的孩子辦活動，很感謝學校的協助，畢業生奉獻愛心幫助弱勢，更讓他覺得感動。

(中時 )