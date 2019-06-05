銷售泰山八寶粥、仙草蜜的欽泰國際公司，涉嫌向14家銀行詐貸逾9億元，台北地檢署今依違反《銀行法》起訴泰山集團詹家第三代成員、欽泰公司負責人詹舜淇、擔任特助的妹妹詹雅琳2人。

檢調獲報，指欽泰自2014年3月至2016年底，涉嫌偽造電子零組件訂單，陸續向14家銀行貸款，其中台中銀金額最高，約2300萬美元，其次是華南銀的2000萬美元、第一銀的1900萬美元，總金額1.5億美元，其中檢調認為詐貸金額9億多元。

檢調懷疑，詹舜淇透過「華勝天成」公司向欽泰下單採購記憶卡，並先在大陸廣東開設紙上公司「高力」，並開立信用狀，指示員工方俐婷持信用狀向銀行貸款；另詹舜淇還將訂單轉給高力，以欽泰名義開信用狀，再以高力名義向銀行貸款。

銀行因近日欽泰10億台幣無法償還，發現欽泰營業項目主要是銷售泰山仙草蜜、八寶粥，與電子零件無關，懷疑遭詐貸向檢調檢舉。

欽泰國際成立於1991年，過去是泰山的國際貿易部門，分割後由第三代家族成員、泰山董事長詹逸宏的堂兄詹舜淇出任欽泰董事長，公司董監事成員主要以泰山詹家三房為主。

檢調今年4月8日搜索3處地點，約談欽泰負責人詹舜淇、擔任特助的妹妹詹雅琳、掛名董事替貸款作保的詹父詹信夫、出面向銀行辦理貸款的員工方俐婷4人，訊後聲押詹氏兄妹獲准，詹父、方女各以20萬、5萬交保。

詹氏兄妹的羈押期限至6月9日為止，據了解，檢調認為案情已獲釐清，今天偵結起訴2人。

(中時 )