日本福岡市早良區4日晚間發生81歲老人開車逆向行駛，連續衝撞5輛車的事故，肇事的小島吉正及同車的76歲妻子送醫後不治死亡，被撞的車上乘客及路人共7人受傷。

日媒報導，該老人駕駛小型廂型車於4日晚點7點過後，在早良區離十字路口約600公尺處先追撞前方車輛，再越過中央線衝進反向車道，加速逆向行駛，在連續撞了2部車後衝進交通流量大的十字路口，直到撞進大樓才停下來。

有目擊者指出，肇事車當時的速度應該將近時速100公里左右，看不出來有踩煞車的跡象。

這起交通事故造成兩部車被撞到人行道上，另有1部車翻覆、1部車前車窗被撞破裂。肇事者夫妻送醫急救後都不治死亡。被撞的包括男性路人在內的7名男女受傷。

大阪此花區3日晚間才發生80歲的駕駛因方向盤操作錯誤撞上人行道的事故，造成4人輕傷。肇事者指出，倒車時油門和煞車踩錯了，才撞到人行道上。4月時東京池袋才發生87歲老人開車撞死母子的事故。

日本高齡者危險駕駛的問題層出不窮，日本警察廳呼籲65歲以上老人主動退還駕照，不要再開車，以免傷人傷己。

(中時 )