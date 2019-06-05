氣象局表示，今（5）日太平洋高壓增強，風向轉為弱偏南風，各地大都為多雲到晴，僅花東有零星短暫陣雨，其他地區午後也會有短暫雷陣雨，外出仍應攜帶雨具備用。各地高溫普遍在攝氏32至34度，感覺悶熱，戶外活動應注意防曬並補充水分。

周四、周五太平洋高壓西伸、範圍伸籠罩台灣，鋒面北退至華中一帶，台灣附近水氣偏少，白天各地高溫炎熱，午後有短暫雷陣雨，山區雨勢較明顯，端午節假期若到山區活動，須注意突如其來的雨勢。由於吹偏南風，東部、東南部有零星短暫雨，其他地區午後有雷陣雨，各地高溫約31至35度，相當炎熱。

不過從端午節連假第2天起，即周末至下周二，鋒面將回到位於台灣北部海面，大氣環境再度不穩定。周末北部及東北部有局部短暫陣雨或雷雨，清晨因西南風與陸風輻合，中南部沿海可能出現局部短暫陣雨，其他地區則為多雲，午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

周日至下周二（9日至11日）西半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星短暫陣雨或雷雨，從周末起氣溫略降，感覺稍涼。

氣象專家吳德榮也在個人專欄表示，今起至端午節鋒面北移，天氣熱、紫外線強；不穩定度降低，西南風帶來局部短暫陣雨的機率大幅下降。但午後熱力的舉升作用仍會帶來局部陣雨或雷雨，大部分在山區及鄰近的平地。

周六至下周一滯留鋒再度於北部海面徘徊，大氣不穩定度提高。下周二或下周三（11日或12日）起，梅雨季第5道鋒面將在台灣附近南北徘徊，影響時間及強度很可能超過前幾道移動性鋒面。

(中時 )