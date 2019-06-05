速食文化當道，交友模式也跟著時代翻轉想像，過去一起吃飯某種程度對女生來說是一種儀式，如果女方答應赴約，就表示她們也想了解你；或許有男性會覺得吃飯花錢又花時間，吃完後也可能謝謝再聯絡！但其實在交友的過程中，從發出邀約到赴約的過程，何嘗不是追求過程有趣的一部分～只要你不要從頭到尾抱怨工作、又或談論過去的感情和前女友，相信一個晚餐能讓彼此都更加了解對方。兩性專家就建議：線上交友可以儘早安排見面，好好吃一餐飯，聽起來雖然最老派，但卻最有效率。

【AA制嗎？把錢從關係中抽離是太過浪漫的想法。】

在約會的過程中，理想上來說不少女生也會希望AA制，選擇AA制似乎隱含著 "我" 是有能力的、地位平等地位的感覺。可是現實生活中，如果連前期追求時都講求AA制，多數女生心裡還是會不平衡。其實錢往往只是事件的最淺層，男生付錢或是不是該多付一點這件事後面有著更深層的意義以及考量和同理心！

男女關係中除了好感及愛外，還充滿著其他面向，表層看來是錢的議題背後投射的其實是價值觀與心態！大多數的女孩還是希望自己能被另一半呵護照顧，觀察交往時期金錢的付出是篩選的其中一個方法，就像有些男性會觀察交往期間女性來家中作客是否會幫忙整理家裡及洗碗一樣。人際關係本來就是現實的，如果你剛好是對方心中的天菜，女生在乎的可能不僅僅是AA制與否。

【最接近誠意的，可能不是時間就是錢】

男性在交友平台上丟訊息不用付出什麼，因此許多人都灑網捕魚，廣發邀約訊息看誰會回，誰能約出來再篩選。 因此許多女性面對訊息夾中男性的訊息都有著又愛又恨的心情，為了能夠確認對方是真心對自己有意思，往往有一搭沒一搭的要聊到平均三周才會見到面。

交友 App 是女性主導的場域，不管任何app男性總多於女性，好點的app1:3 糟點的1:7都有。瀏覽照片時的男性雖然覺得自己有選妃的快感，但事實上卻是女人挑男人。 與其花大把的時間互相猜測拉扯，不如拿出你的誠意大方的邀約對方吧！

【＂揪咪＂交友 app首創鑽石功能 可於邀約附上鑽石，成功見面換現金】

經調查不少女性認為，如邀約有對價關係，較容易相信對方起碼是認真想要認識她，而不是廣發邀約看誰回，因此赴約及放下防備心聊天的機率皆會提升。

男女的金錢觀和價值觀本就不同，兩人對錢的價值觀需接近才能走下去。第一次約會像面試，交往的前三個月就是試用期，雙方是否能合作良好又是否能帶給對方雙方所期望的未來，都是這段時間需要觀察的。

能越快見面，越快討論到「付帳」其實並非壞事，如覺得對方初期就很計較，那其實也不太需要浪費雙方時間繼續聊下去。現在就來揪咪快速開啟約會吧！

(中時電子報)