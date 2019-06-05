台東縣政府今天宣告，國際熱氣球嘉年華將於6月29日一連熱鬧45天。（莊哲權攝）

台東縣政府今天宣告，國際熱氣球嘉年華將於6月29日一連熱鬧45天。（莊哲權攝）

台東縣政府今天宣告，國際熱氣球嘉年華將於6月29日一連熱鬧45天。（莊哲權攝）

飛行的季節又來了！邁入第9年的「台灣國際熱氣球嘉年華」即將在6月29日起一連舉行45天，台東縣政府今天清晨在鹿野高台舉辦「夢想童樂園」全國記者會，為活動揭開序幕，今年將有許多顆造型球打造想童樂園，讓台灣的暑假更精彩熱鬧。

今天早上6點多氣流、溫度都是適合飛行的絕佳條件，5顆熱氣球冉冉升空，在縱谷上空緩慢移動，縣長饒慶鄉鈴帶領在藍綠地間自由飛，宣告今年的熱氣球嘉年華即將展開。

饒慶鈴表示，今年將以「夢想童樂園」，規畫9場光雕音樂會外，更以熱氣球繫留體驗、熱氣球自由飛、造型球展演、熱氣球遊樂園、熱氣球愛情主題日、熱氣球野餐日、熱氣球星空咖啡廳、及最美星空音樂會九大主題活動，將鹿野高台打造充滿「幸福、童趣」的熱氣球派對。

在最吸睛的造型球部分，將邀請 到海綿寶寶、彼得鸚鵡海盜、日本惠比壽、三隻小蜜蜂，啄木鳥伍迪，還有非常逗趣的潑水企鵝與帕逗企鵝雙組合將在臺東鹿野高台齊聚一堂各展英姿。

饒慶鈴表示，熱氣球嘉年華活動舉辦8年來，共計吸引近600萬人次觀光客湧入，並帶動地方經濟發展，由於舉辦時間長、產業化等，已成為台東熱氣球的特色，也因此獲選全球12大熱氣球驚豔城市，想要體驗熱氣球，一年365天只要天候允許，隨時可預約飛上天際，從空中體會台東的美。

(中時 )