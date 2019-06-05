許多窮忙上班族，租屋2、30年仍然買不了房，要存一筆退休養老金更是難上加難，一名租屋18年的網友，在網路上公布自己的投資退休規畫，貼文曝光後引發熱烈討論，網友大喊羨慕。

這名女網友以「租屋第十八年」為題在Mobile01論壇發文，表示和先生兩人都是公教人員，由於兩人買房觀念差異大，先生要的是新房子，但她只想要買一個人可以負擔的舊房，所以兩人就這樣一路租屋租了18年。

原PO指出，房租1個月1萬多，兩人把多餘的資金拿去投資，目前投資股利每年50萬，她計劃10年後退休，去住在先生工作地附近的宿舍，等先生也退休後，兩人一起搬回鄉下老家。原PO說兩個小孩分別14歲和12歲，再過6、7年，小孩大概就離家了。

原PO發文詢問「有人也是這樣，打算租屋2、30年後回去住老家的嗎？」沒想到貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言表示「股利50已經暴打很多人了，即便再給你租20年，總房租也只能買野外而已」、「這樣的規劃很棒，人生並不是一定要靠買房子賺錢」；不過也有網友質疑「賺很多就去買房了，不會來這裡發文了啦」。

(中時電子報)