因撞擊力量大，整個駕駛座區近乎全毀，車頭零件及撞擊石墩的碎石塊散落一地，工作人員忙著清理現場。（陳麒全攝）

由於自撞的遊覽車占據航站南路內車道，加上封鎖部分車道清理地面車體零件及碎石，也造成從國道2號進入桃園機場的車流回堵了數公里。（陳麒全攝）

由於自撞的遊覽車占據航站南路內車道，加上封鎖部分車道清理地面車體零件及碎石，也造成從國道2號進入桃園機場的車流回堵了數公里。（陳麒全攝）

消防人員使用破壞器材撬開扭曲變形的駕駛座結構，才拉出受困的鄭姓駕駛，鄭男全身多處擦傷、挫傷，由救護車送往桃園市敏盛醫院急救。（翻攝畫面）

一輛遊覽車5日上午7時50分許空車駛入桃園機場，在航站南路與塔台路口自撞分隔島石墩，鄭姓駕駛卡在駕駛座，警消人員獲報後趕至現場破壞扭曲駕駛座區車體送醫急救。這起車禍造成進入桃園機場入場道車流嚴重塞車，搭機旅客心急如焚，直至上午9時左右才紓解。

航警初步調查，鄭姓男子駕駛的遊覽車在5日上午7時50分左右，從國道二號機場連結道往機場園區時，在行經航站南路與塔台路時，遊覽車駕駛疑似沒有注意前方路況，自撞航站南路與塔台路口轉彎處的石墩，因撞擊力量大，整個駕駛座區近乎全毀，車頭零件及撞擊石墩的碎石塊散落一地，鄭姓男子也卡在駕駛座上。

航空警察局、桃園市消防局、桃園機場公司等單位人員獲報後派員趕到現場處理，消防人員使用破壞器材撬開扭曲變形的駕駛座結構，才拉出受困的鄭姓駕駛，鄭男全身多處擦傷、挫傷，由救護車送往桃園市敏盛醫院急救。

由於自撞的遊覽車占據航站南路內車道，加上封鎖部分車道清理地面車體零件及碎石，也造成從國道2號進入桃園機場的車流回堵了數公里，使當時準備到機場辦理報到手續的出國民眾堵在路上心急如焚，整個車禍後續清理事宜到9時左右將現場清理完畢，入場車流也慢慢紓解，至於確切車禍的發生主因，仍待鄭姓駕駛恢復意識訊問後，再進一步釐清。

(中時 )