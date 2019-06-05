資深藝人馬如龍上月才歡慶80大壽，但今天卻傳出病危消息，據了解，馬如龍是因小腸穿孔住院，併發腹膜炎和敗血症，1日進行手術，但因馬如龍之前已罹患肺腺癌，且剛做完化療不久，免疫力低下，因此小腸手術後，肺功能遲遲無法恢復，3日裝上葉克膜，現正在加護病房搶救。

馬如龍去年就傳出全身插滿管子、坐著輪椅現身新光醫院放射科，被推測罹癌，但妻子沛小嵐解釋他只是腸子不舒服，不過後媒體報導，他罹患肺腺癌，現又有消息傳出，他人在醫院病危。

據知情人士指出，馬如龍的肺腺癌已經擴散，日前才接受化療，化療後幾天，馬覺得身體極度不適，1日到新光急診，發現小腸穿孔，併發腹膜炎和敗血症，手術後雖穩住情況，但因自身免疫力差，肺部功能遲遲無法恢復，3日裝上葉克膜，現在加護病房搶救，情況並不樂觀。

馬如龍出道超過40年，演過50多部台語連續劇，近年以《海角七號》、《艋舺》等國片爆紅，再創事業高峰。

(中時電子報)