賽揚獎左投「大鬍子」凱寇（Dallas Keuchel）的落腳處愈來愈明朗了，大聯盟官網資深作家芬桑（Mark Feinsand）5日獲得消息來源指出，洋基和勇士在凱寇爭奪戰並居領先，第2個消息來源更直指洋基最為接近，有可能搶下這位強投。

洋基需要凱寇不是新聞，畢竟王牌投手塞弗瑞諾（Luis Severino）本季已經報銷，左投帕克斯頓（James Paxton）、沙巴西亞（CC Sabathia）都在傷兵名單，球團還希望球季後段能限制格曼（Domingo German）的投球局數。且傷兵累累的洋基仍盤據美東龍頭，的確需要凱寇來提升輪值強度。

勇士方面的銀彈可能相對有限，先發輪值也沒那麼危急，不過他們在國聯東區陷入苦戰，今天開賽前落後龍頭費城人半場，當然也希望有強投助陣。紅雀、雙城雖然也有興趣，但爭取動作都不如洋基與勇士。

(中時電子報)