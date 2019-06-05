台電工人板橋維修 觸高壓電重傷送醫 10:382019/06/05 中時 王揚傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台電工人誤觸高壓電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今（5）日上午9時25分許，1名台電維修人員在新北市板橋區懷仁街執行例行性維護作業時，不慎觸擊高壓電，造成全身25％三度燒燙傷，右腋下與後背有開放性傷口，現場無呼吸心跳，已緊急送往送板橋亞東醫院急救。 (中時 ) #維修 #高壓電 #人員 #台電 #現場 也許您會感興趣 推薦閱讀 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 13:072019/06/01 生活 普悠瑪事件求償 台鐵擬告日商 04:092019/06/02 社會新聞 微創工程 馬路不再開腸破肚 04:092019/06/02 《旺來報》 台電推這時段不吹冷氣月省2百 網暴怒 11:302019/06/02 生活 樂觀看待營運表現 凱基初評長榮航買進 11:532019/06/03 財經 崇友自有品牌堅尼西斯高速電梯接單報喜 14:432019/06/03 財經 長榮航雙引擎點火 法人喊買 04:102019/06/04 證券．權證 放寬加碼研究經費 科技部8月1日起實施 13:292019/06/04 生活 台電與宜家攜手合作 力推節電優惠 23:072019/06/04 生活 美國Tennant掃地車洗地機 清潔效率高 04:102019/06/05 產業特刊 社會熱門新聞 李婉鈺大快人心 館長：早就知道會起訴 - 社會 新莊摩鐵驚見雙屍 情侶倒臥房內 - 社會 - 中時 邂逅美魔女 鮮肉睡完抱憾終身 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 短褲妹鑽傘勾手誘惑 男大生一句話滅她慾火 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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