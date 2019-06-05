今（5）日上午9時25分許，1名台電維修人員在新北市板橋區懷仁街執行例行性維護作業時，不慎觸擊高壓電，造成全身25％三度燒燙傷，右腋下與後背有開放性傷口，現場無呼吸心跳，已緊急送往送板橋亞東醫院急救。

(中時 )