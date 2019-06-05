「秀場笑匠」賀一航罹大腸癌選擇不做化療，確診後續命8年仍不敵病魔摧殘，於前天(6/3)離世，享壽64歲，噩耗讓家屬及親友無不震驚傷心，而當年以「香港小虎隊」成員身分出道的港星林利(舊名林立洋)，也發現自己罹患大腸癌，且同樣是三期，他昨發文悼念賀一航，特別有感觸，也讓人發現兩人病況一樣卻有著完全不同的處置方式，結局也大不相同。

挺過癌症低潮並且情路開花結果的港星林利，知悉了賀一航的死訊，昨於臉書發文悼念，感嘆聽聞賀一航癌逝：「心理有毛毛的，因為自己也是這種狀況內...」。

而林立也分享自己的抗癌歷程，他選擇不斷回診治療，病情幸運地控制住，讓他得以接戲賺錢養家、孝順父母，甚至在挺過困境後找到第二春，日前套牢粉絲女友Erin，即將結婚，他也勉勵病友要挺下去，畢竟人生還很多故事等著完成，將心比心認為病友們有些話在心口難開，自己本身也持續努力，盼眾人「多多包容身傍生病的他和她」。

(中時電子報)