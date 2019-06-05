又傳靈骨塔位詐騙案！某公司負責人金濟民、業務員張妍綸、張語庭3人涉嫌於2016年、2017年對外販售偽造的新北市「法藏山極樂寺」靈骨塔位憑證，但民眾發現「法藏山極樂寺」早於2016年11月就更名為「新北玉佛寺」，懷疑遭詐騙向檢調檢舉，台北地檢署查出，金濟民3人涉嫌販售假的靈骨塔憑證，共詐騙580多萬元，今依詐欺等罪嫌起訴金濟民3人。
檢方調查，新北市「法藏山極樂寺」2016年11月11日向新北市政府民政局申請變更寺廟名稱為「台灣新北玉佛寺」，原「法藏山極樂寺」名稱對外已停止使用。
檢調接獲檢舉，指「萬X達」公司自2016年11月起，對外販售新北市「法藏山極樂寺」靈骨塔位憑證，結果有民眾發現「法藏山極樂寺」早已更名為「新北玉佛寺」，但該公司仍持續販售更名前的「法藏山極樂寺」塔位憑證，涉嫌詐欺等。
北檢調查後，認定該公司負責人金濟民及2名業務員涉嫌販售假的靈骨塔憑證，共詐騙580多萬元，今依法起訴。
(中時 )
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