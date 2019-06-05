國民黨立院黨團曾銘宗、陳宜民、呂玉玲、黃昭順、賴士葆、童惠珍、許毓仁、費鴻泰、陳玉珍及林麗蟬等10名立委今天上午到中選會找新任中選會主委李進勇踢館，要他下台，不過卻吃了閉門羹。曾銘宗也放話，下次去不會再通知，隨時會去「拜訪」他，要求講清楚為何上任第一天就變「助選會」。

國民黨立委前一天發文給中選會，說今天會去中選會拜訪李進勇，李進勇也同意，且說願意接待，今天曾銘宗率10名立委到中選會踢館，卻只見到中選會副主委陳朝建，讓藍委相當不滿，直接殺去主委辦公室敲門，要求李進勇出來面對。

林麗蟬檢查門鎖後認為，門明顯是從裡面反鎖的，可見李進勇不是不在，而是躲在裡面。黃昭順更一度建議拿錘子把門砸開，或是叫鎖匠把門打開。費鴻泰則在外面罵李進勇窩在裡面，不敢出來面對。

曾銘宗表示，李進勇的人事案是在民進黨多數暴力下通過的，等於他的任命本身就充滿瑕疵，而李進勇上任第一天，就說公投跟大選要脫鉤，這個明顯是呼應民進黨立委蔣絜安版本的修法，等於李進勇一上任就在配合民進黨，當「助選會」，準備要在明年大選作弊。

藍委在李進勇門口喊話約10分鐘左右，仍不見任何反應，只好在門口呼口號，痛批李進勇是「作弊主委」、「落跑主委」、「李進勇下台」，接著藍委就離開，曾銘宗則放話還會再來，下次不會再通知。

(中時 )