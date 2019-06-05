國民黨基隆立委初選 宋瑋莉出線 12:212019/06/05 中時 張穎齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國民黨內基隆立委初選今（5）日在市黨部公布民調結果，由議員宋瑋莉以32.125％出線。（張穎齊攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨內基隆立委初選今（5）日在市黨部公布民調結果，由議員宋瑋莉以32.125％出線，前議員韓良圻24.538％，市黨部主委黃希賢22.22％，議員藍敏煌21.117％。 (中時 ) #議員 #初選 #基隆 #立委 #市黨部 也許您會感興趣 推薦閱讀 卓榮泰批不在場發言 點名林右昌 阮昭雄 04:102019/06/01 政治要聞 國民黨嘉義縣市立委人選難產 04:102019/06/01 地方新聞 傳石油工會搜手機號碼 賴：不只這個工會 11:282019/06/01 政治 卓榮泰說顧大局 賴：我是最強人選 12:062019/06/01 政治 王金平6日會面國民黨總統初選5人小組 提初選建言 14:152019/06/02 政治 高嘉瑜回基隆啖美食 網歪樓喊：選基隆市長！ 13:332019/06/03 政治 網友拱高嘉瑜選基隆市長 04:102019/06/04 地方新聞 全民調找得到最強棒嗎 04:102019/06/04 時論廣場 基隆知名紅燈區 警再抓火辣外籍賣淫女子 23:082019/06/04 社會 國民黨第五選區立委初選 林郁方勝出 11:072019/06/05 政治 政治熱門新聞 學者曝：能擋下柯文哲的人只有他！ - 政治 蔡陣營民調曝光！韓穩居第一 - 政治 駁鬥李佳芬集團 黃文財擬告黃光芹 - 政治 - 中時 6／8花蓮之役 他曝：將見證「非韓不投」的可怕 - 政治 黃暐瀚驚爆：韓國瑜很怕被做掉！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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