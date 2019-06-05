暑假要做什麼事才好呢？教育部青年署「108年青年暑期社區職場體驗計畫」現正熱烈開放投遞履歷中，預計6月7日額滿截止。這項計畫以非營利組織為體驗場域，工讀期間自7月1日至8月14日共1.5個月，薪資共3萬4995元。

青年署表示，參加這項暑期社區體驗計畫的大專生，除由青年署每月補助薪資2萬3330元(1.5個月共3萬4995元)與意外險保障外，各用人單位也依法提供勞保，讓青年擁有安全且保障的工作體驗環境。

去年暑假，以推廣水域活動、安全及培養獨木舟活動專業人才的「中華民國休閒獨木舟協會」，透過計畫進用2位來自國立體育大學休閒產業經營學系的同學，協助用人單位帶領及指導獨木舟活動。

參與的麥承傑同學將自身於學校所學，成功帶進職場運用，加上與用人單位的督導、夥伴間相處融洽無距離，能時時保持愉悅的心情工作；另蘇賢恩同學參與職場體驗前，給自己的期許是學習如何成為活動帶領者，因為在體驗過程中每日所接觸到的客群均不同，針對不一樣的客群，能學習到不同的帶領方式。

青年署表示，今年全國各縣市共276家非營利組織、提供600個暑期職缺，職缺地點遍及全國、外島，體驗內容更是多樣化，包括社區故事影像記錄、社區導覽、產品開發、漁村休閒推廣員、部落田調與研究人員…等。

截至目前已約1700人投遞履歷，投遞履歷數累積逾4000次，如果青年朋友想增加被錄取的機會，可以增加投遞履歷數，也建議可改投遞花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、嘉義縣、南投縣、臺東縣、屏東縣等縣市的職缺。

想過個有意義且不一樣的暑假嗎？大專以上在學青年可至「RICH職場體驗網」(https：／／rich.yda.gov.tw)投遞履歷，若有相關疑問，可電洽0800-885-881，向本計畫承辦單位「財團法人中山管理教育基金會」詢問。

(中時 )