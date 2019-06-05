網友臉書發文。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

網友臉書留言。(圖/翻攝自臉書「韓家軍」)

高雄市長韓國瑜每次活動，「國旗」都成為韓粉信物。6月1日「庶民總統 贏回台灣」活動，湧入40萬人到場力挺，現場更是旗海飄揚；韓最後更領唱《中華民國頌》，也讓現場民眾感動不已。卻有父親痛心表示，問女兒會不會唱《國旗歌》跟《中華民國頌》，他們居然連聽都沒聽過！就連國歌，也是練過幾次就從來沒唱過，讓他為下一代思維極度焦慮。

網友在臉書社團「韓家軍」發文：「昨天吃飯的時候，我問我的女兒國旗歌跟中華民國頌會不會唱？他們居然連聽都沒有聽過，國歌是煉過幾次以後從來沒唱過，更不用講去中國化，之後根本不知道中國文化，五千年來的歷史細節是怎樣，孔孟思想，儒道佛等等的接收訊息也都很少，讓我對我們的下一代年輕人的天然獨思維非常的焦慮，因為你說他們錯也不對因為他們從小被灌輸的教育就是這樣子。」

該網友更補充道：「重點是，當我們在討論中華民國的存在問題跟國格的時候， 隔壁桌兩個大學生，還一副很嗤之以鼻，非常鄙視不屑的眼神跟嘴臉，我就知道，又是兩個不認可中華民國是個國家的台獨的青年。」

其他網友則紛紛留言：「跟他們說那你們不要過雙十節，也不要過年，還有端午節節，因為這都是中國傳統的節日不然就是中華民國的節日」、「直接跟他們說你們拜的媽祖關公，都是大陸傳過來的好了，但是他們通常都只願意，聽他們想聽的，看他們想看的而已」。

也有網友表示：「我讀的國小有唱過國旗歌，上了國中就沒有了，高中也是」、「教育是國家的走向」、「陳水扁時期修改課綱去中國化，但馬英九時期（8年）有改回來嗎？學校有升國旗唱歌國嗎？有到處國旗飄揚嗎？孰之過？」「所以這就是馬英九被罵懦弱的很大一個因素，不夠強悍的堅持他應該要做的，把國家導向正確的方向」。

(中時電子報)